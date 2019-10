BRATISLAVA - Debutový album projektu This is Kevin predstavil v roku 1999 unikátne spojenie diametrálne odlišných hudobných svetov, ktoré ani s odstupom dvoch dekád nestráca na svojej atraktivite a nadčasovosti. K okrúhlemu výročiu prvého vydania tejto kultovej nahrávky vyjde už o tri týždne vynovená špeciálna edícia so štyrmi doposiaľ nevydanými skladbami.