Aj vy s pribúdajúcim vekom tlsnete? Vieme, prečo je to tak

RÍM - Fyzička už nie je to, čo bývala. A tak sa okrem vrások a bielych vlasov s pribúdajúcimi rokmi takmer nevyhnutne objavujú aj nejaké tie kilá navyše. Nezávisle na tom, ako veľa jeme. Ako starneme, je stále obtiažnejšie udržať si svoju hmotnosť. Prečo to tak je? Túto otázku si položili vedci zo štokholmského Inštitútu Karolinska v spolupráci s Uppsalskou a Lyonskou univerzitou. Vo svojej štúdii preukázali, že v starobe sa ľahšie tlstne kvôli tomu, že klesá schopnosť ukladať tuky do tukového tkaniva a odstraňovať ich.

Tím vedcov v rozpätí trinásť rokov analyzoval tukové bunky 54 mužov a žien. Z analýzy vyplynulo, že u oboch pohlaví s postupom času klesá obmena tukov v tukovom tkanive, čiže rýchlosť, s ktorou sú tuky odstraňované z tukových buniek a naopak v nich ukladané. Táto skutočnosť je predpokladom pre zvyšovanie hmotnosti. Tí, ktorí naďalej jedia normálne ako kedysi, teda nekompenzujú tento pokles tým, že by jedli menej kalórií, stlstnú v priemere o dvadsať percent. "Výsledky po prvýkrát ukázali, že procesy v našom tukovom tkanive regulujú zmeny telesnej hmotnosti počas starnutia nezávisle na iných faktoroch. To by mohlo otvoriť možnosti nových postupov pre liečbu obezity," vysvetľuje jeden z autorov štúdie Peter Arner.

Zdroj: Getty Images ​

Vedci potom skúmali obmenu tukov u 41 žien, ktoré sa podrobili takzvanej bariatrickej operácii, čiže zmenšiu žalúdka alebo skráteniu tráviaceho traktu. Experti tak chceli zistiť, ako miera obmeny tukov môže ovplyvňovať ich schopnosť udržať si získanú hmotnosť v nasledujúcich štyroch až siedmich rokov. Z výsledkov vyplynulo, že len tým ženám, ktoré mali nízku úroveň obmeny tukov pred zákrokom, sa podarilo ju zvýšiť, a teda si udržať úbytok na váhe. Vedci odporúčajú, že proti pomalej obmenej tukov možno bojovať i tým, že sa budeme viac hýbať. "Obezita a choroby spojené s ňou sa stali globálnym problémom. Pochopenie dynamiky tukového tkaniva a toho, čo u človeka množstvo tohto tkaniva reguluje, nebolo ešte nikdy tak dôležité," podotýka Kirsty Spaldingová z Inštitútu Karolinska.

Podľa inej štúdie znižuje riziko obezity to, že polovicu porcií nejakých pochutín, napríklad čipsov či údenín, nahradíme sušeným ovocím. Experti sledovali dve desaťročia tri skupiny ľudí - 51 529 mužov vo veku od 40 do 75 rokov, 121 700 žien od 35 do 55 rokov a 116 686 žien vo veku od 24 do 44 rokov. Monitorovali ich zdravotný stav, hmotnosť a výživu. Ukázalo sa, že tí, ktorí jedli aspoň 14 gramov sušeného ovocia denne, mali menšie riziko, že za štyri roky priberú o dva, prípadne viac kilogramov. Ochranný efekt sušeného ovocia je ešte patrnejší, keď sa konzumuje namiesto nezdravých pochutín. Výsledky štúdie podporujú záver, že pravidelná konzumácia sušeného ovocia bohatého na vitamíny, minerálne soli a "dobré" tuky prospieva zdraviu a pomáha udržať pod kontrolou našu hmotnosť. Napríklad tým, že prispieva k pocitu sýtosti.