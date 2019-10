BRATISLAVA - Rodina je základ všetkého. Pre mňa to bol vždy bezpečný prístav, miesto, kde sa navzájom povzbudzujeme, pomáhame si. Pomoc však každý vníma inak. Svojim najbližším som vždy pomáhala rada a dobrovoľne, no zisťujem, že niekto to celé berie ako moju povinnosť a samozrejmosť.