BRATISLAVA - Kamenné pobočky bánk sa začínajú stávať raritou. Vieme, že v našich mestách stoja, no málokedy sa vlastne vyberieme dnu. Ak si sa teda niekedy v posledných rokoch ocitol v banke, napadlo ťa, ako by to v nej mohlo vyzerať, keby v nej neboli žiadni ľudia a ani personál?