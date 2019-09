Záhrada Ninfa

Zdroj: Getty Images

Spojenie Ríma s Vatikánom ponúka turistom naplánovanie programu bohatého na špičkové atrakcie. No keď vás talianska metropola privolá späť častejšie, mali by ste sa vybrať aj na výlety do jeho okolia. Z hlavného mesta Talianska sa dostanete na zaujímavú cestu časom, ktorá vám predstaví vysoko cenené historické pamiatky.