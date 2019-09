Dievčina (22) len o vlások unikla katastrofe na dovolenke v Grécku! FOTO, ktorá tomu zabránila

"Drink spiking", čiže vhodenie neznámej psychoaktívnej látky do nápoja za účelom omámiť a následne znásilniť obeť, patrí k nástrahám, ktoré vás môžu stretnúť kdekoľvek. Svoje o tom vie aj Gemma Reynoldsová z Dublinu. Ktovie, ako by pre ňu skončila dovolenka v Grécku, keby jej kamarátka počas v bare nevytiahla mobil a nezačala fotiť na pamiatku svojich kamarátov a okolie. "Tancovali sme a bavili sme sa. Lepili sa na mňa nejakí dvaja muži, ale nevšímala som si ich. Vtom začali moji priatelia kričať, aby som nepila nápoj, ktorý som držala v ruke," spomína mladá žena.

Zdroj: Facebook/Gemma Reynolds

Kamarátka k nej priskočila a povedala jej, že videla, ako jej jeden mladík vhodil niečo do pohára a má to zachytené na fotke. Muži sa vzápätí dali na útek. Vyľakaná Gemma bežala za ochrankármi a opísala im oboch mladíkov, ale tí sa medzitým vytratili. "Je to hrozné. A je úplne jedno, kde sa zabávate, môže sa to stať kdekoľvek. Vždy si musíte dávať pozor na svoj nápoj. Aj keď ho máte v ruke, môže to takto dopadnúť," varuje Reynoldsová.

Zdroj: Facebook/Gemma Reynolds

Dodala, že iba dva dni predtým vhodili tzv. drogu znásilnenia do drinku inej Írke, ktorá skončila s nevoľnosťou v nemocnici. "Nemala toľko šťastia ako ja, ale aspoň sme jej dokázali včas pomôcť a nestalo sa nič horšie."