Najväčšie mýty o pôžičkách, ktoré už dávno neplatia: Slováci, neverte im!

Mýtus číslo 1: Moja banka mi dá určite najlepšiu ponuku

Možno to považujete za samozrejmosť, no ste na veľkom omyle. Banky dnes majú bežne otvorený prístup do úverových registrov a veľmi dobre tak môžu posúdiť platobné schopnosti človeka. Iné banky teda o vás môžu mať rovnako veľa informácií ako tá vaša. Preto pokojne môžete dostať lepšie podmienky v banke, v ktorej ani nemáte účet.

Odporúčame: Dajte si tú námahu a porovnajte si ponuky vo viacerých bankách. Rozhodne sa neunáhlite a nekývnite hneď na tú prvú. Určite sa oplatí sledovať akcie bánk, napríklad pôžičku bez úroku.

Zdroj: Getty Images

Mýtus číslo 2: Najdôležitejší je úrok

Základný bod, ktorý je s požičiavaním peňazí neodmysliteľne spojený. Úrok je síce dôležitý, ale rozhodne nie najdôležitejší. Určite by ste totiž nemali zabudnúť ani na ďalšie poplatky, ktoré sa môžu s úverom spájať. Aké to sú? Popri úrokoch najčastejšie platíte jednorazový poplatok za poskytnutie, no ten nemusí byť jediný. Niekedy zistíte až veľmi neskoro, o koľko vlastne úver preplatíte a že „výhodná“ pôžička v skutočnosti až taká výhodná nie je.

Odporúčame: Na svoju zmluvu sa vždy radšej detailne pýtajte a nehanbite sa povedať, že niečomu nerozumiete. Je lepšie dopredu vedieť, čo všetko a aké poplatky na vás čakajú. Preto si vyberajte pôžičku v banke, ktorá má jasné podmienky a v zmluve nemá množstvo malých písmeniek a dodatkov.

Mýtus číslo 3: Nikto mi nedá pôžičku s 0% úrokom len tak

Ak si ľudia zoberú v banke pôžičku s 0 % úrokom, väčšinou sa na to vzťahujú viaceré podmienky, ktoré musíte splniť – poplatky, krátka lehota splácania alebo povinný výber iného bankového produktu. Nájdete však aj banku, ktorá vám požičia s 0 % úrokom bez spomínaných podmienok.

Odporúčame: Raiffeisen banka momentálne prináša bezkonkurenčnú Parádnu pôžičku. Jednoducho si môžete požičať 2 000 eur a 2 000 eur aj vrátite. Nie je v tom žiadny háčik ani skryté podmienky. To všetko pri mesačnej splátke už od 20,85 €. Záleží len na vás, na čo peniaze využijete. Či už potrebujete nové domáce spotrebiče, rekonštrukciu alebo hocičo iné, úrok je stále 0 % s možnou lehotou splácania 18 až 96 mesiacov.

Zdroj: Getty Images

Mýtus číslo 4: Vybaviť pôžičku trvá dlho

Aby som dostal úver či pôžičku, musím ísť do banky aj desaťkrát, stále chcú odo mňa nejaké potvrdenie, na niečo sa vypytujú, skrátka ide o zdĺhavý a komplikovaný proces. Alebo nie? Kedysi to tak možno naozaj bolo, no dnes nikto nechce zbytočne čakať a strácať čas. Ak máte trvalý príjem a žiadne dlhy či exekúcie, požiadať o pôžičku môžete vlastne na počkanie a to, či vám ju schválili, sa dozviete najneskôr do 24 hodín od podania žiadosti.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Raiffeisen bankou