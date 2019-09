Šesť slov, ktoré nikdy nepoužite v pracovných e-mailoch: Prezradia, že vám chýba sebavedomie

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Myslíte si, že nezáleží na tom, ako váš e-mail napíšete? Že najdôležitejšie je, aby príjemca správu dostal a urobil to, čo od neho požadujete? Nie je to celkom tak. Váš e-mail naznačuje, aký ste človek a ovplyvňuje to aj príjemcu. Úlohy od vás možno nebude považovať za nevyhnutne dôležité a v zozname urgentnosti si ich presunie až na posledné priečky. Stačí niekoľko slov vo vašom e-maile a príjemca zistí, že nemáte dostatok sebavedomia.