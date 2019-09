BRATISLAVA - Mám 43 rokov a veľmi dobre si uvedomujem, že vykročiť z tieňa očakávaní vlastných rodičov si vyžaduje obrovskú dávku odvahy. Mne sa to podarilo, i keď to nebolo vôbec jednoduché. Riadila som sa však vnútorným pocitom a vlastnou intuíciou. To je to, čo nikdy nesklame.