FOTO Matka sa išla prepadnúť do hanby: Z toho, čo si jej dcéra pribalila do školskej tašky

WALKERTOWN - Matka zo Severnej Karolíny sa na začiatku školského roku predstavila učiteľke svojej dcéry v nie veľmi lichotivom svetle. Dievčatko totiž omylom prinieslo do školy kozmetiku, ktorá tam rozhodne nepatrí. Užívatelia sociálnej siete sa na skúsenosti Američanky teraz zabávajú a zároveň priznávajú, že na jej mieste by sa prepadli od hanby.

Matka troch detí Tiara Youngová zverejnila na sociálnej sieti svoj príbeh, ktorým zdvihla náladu tisíckam užívateľov. Jej samej ale nebolo všetko jedno, keď ju na tretí deň nového školského roka pozvala do školy triedna učiteľka. Chcela jej totiž ukázať, čo jej ratolesť vytiahla zo školskej tašky. "Dcéra sa ma pýtala, či si môže zobrať nejaké telové mlieko. Povedala som jej, že malé cestovné balenie je v hornej zásuvke, nech si ho zoberie," spomína si.

Tiara najprv nechápala, keď jej volala učiteľka a so smiechom sa jej spýtala, aký krém používa dcéra na nohy. Odpovedala jej, no napriek tomu ju učiteľka poprosila, aby sa zastavila v škole. Hneď po príchode do triedy si zmätená Youngová všimla, že sa dcére veľmi lesknú nohy, akoby ich mala od nejakého oleja. Všetko pochopila v momente, keď jej učiteľka povedala, že dcéra sa natrela lubrikačným gélom, ktorý si priniesla do školy.

Youngová priznáva, že po tejto skúsenosti radšej vždy skontroluje, čo si jej deti balia do školskej tašky. Príspevok vyvolal na sociálnej sieti pobavenie, hoci mnohí tvrdia, že v podobnej situácii by sa prepadli od hanby.