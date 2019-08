BRATISLAVA - Žila som si pomerne dobrým životom. Muža som mala ako med, dal by sa na chlieb natierať, práca účtovníčky v malej firme ma bavila a deti, Simona a Jakub, nás netrápili neštandardnou pubertou. Ale poznáte to. Keď je koze dobre, ide sa na ľad šmýkať. A presne to bol aj môj prípad.