DUBLIN - Výskum z Queen’s University Belfast’s School of Natural and Built Environment je prvý svojho druhu a bol uverejnený v časopise Journal of Archaeological Science. Predtým sa predpokladalo, že počet obyvateľov Írska sa v priebehu rokov postupne zvyšoval. Vedci však zistili, že počet obyvateľov dve storočia pred migráciou Vikingov výrazne klesal.