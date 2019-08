BRATISLAVA - Asi každý máme od určitého veku nejaké zdravotné problémy. Ja som väčšinu života patrila k tým šťastnejším, ktorí sa stretli len s drobnosťami. Ochorenie, ktoré sa u mňa však neskôr objavilo ma ovplyvnilo natoľko, že som viac než dva roky prakticky nežila. Možno sú to silné slová, ale je to tak. Dostala som sa do stavu, kedy som nebola schopná myslieť na nič iné, než na záchod.