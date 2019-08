Ilustračné foto

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sme písali o tom ako Apple Watch hľadajú aplikáciu, ktorá by naštartovala ich predaje. Bolo to pred dvomi rokmi a písali sme, že "killer" aplikáciou, ktorá by naštartovala tento segment do mainstreamovej užívateľskej oblasti by bolo monitorovanie hladinu glukózy v krvi.