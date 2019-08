Obrovský trapas bývalého ministra: Chválil sa dobrodružstvom, všetko bolo inak

Politik sa pochválil fotkou z horolezeckého výstupu, na ktorom nebol

Zdroj: Twitter / Eric Woerth

Známy politik v horolezeckom výstroji hravo zdoláva takmer zvislú ľadovú stenu alpského štítu, a ešte sa popritom stíha veselo usmievať do fotoaparátu. Aspoň tak to vyzerá z fotografie, ktorú na svojom Facebooku zverejnil bývalý francúzsky minister rozpočtu Éric Woerth a pripísal k nej, že pochádza z jeho nedávneho výstupu na štít Aiguille d'Argentiére (3 901 metrov nad morom) na masíve Mont Blancu. Fotografia pôsobí ohromujúco, ale len do chvíle, kým si na nej človek nevšimne niektoré na prvý pohľad nepodstatné detaily.