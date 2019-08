Československo mohlo mať vlastný ostrov v Jadrane: Na Adriaport by si sa dostal za dve hodiny podzemným tunelom

BRATISLAVA - #Len si to predstav – žiadne potenie sa v aute či autobuse na chorvátskej diaľnici a ani žiadne stresy na letisku. Pohodlne by si nastúpil so svojou rodinou alebo partiou známych na vlak v Českých Budějoviciach a za približne dve hodiny by si sa dostal priamo na slnečný Jadran. Vystúpil by si na malebnom umelom ostrove menom Adriaport, rozvalil by si sa na pláži a dal si poriadne vychladené pivko. To všetko s vedomím, že sa stále nachádzaš vo svojej domovine.