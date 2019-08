BRATISLAVA - Predstavujú obyčajnú prílohu či doplnok k hlavnému jedlu, no majú v sebe obrovskú silu. Tak obyčajné a pritom účinné. Podľa vedcov stačí zaradiť do jedálnička určité potraviny, ktoré vás zachránia pred rizikom vzniku rakoviny kože. Ktoré to sú?