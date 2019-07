Osem vecí, ktoré zajtra urobte v práci a uvidíte, že vás kolegovia začnú zbožňovať

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Či si to priznáte alebo nie, určite aj vy kútiku duše túžite byť obľúbeným. A to aj v práci, kde každý deň tráviť veľa času. Trápi vás, že vás kolegovia nevolajú na piatkové spoločné obedy? Že sa diskusia pri rannej káve v kuchynke vaším príchodom zastaví? Môže to znamenať, že robíte niečo, čo vašim kolegom nie úplne sedí. Staňte sa obľúbeným kolegom a človekom - dá sa to celkom jednoducho. Stačí, ak si osvojíte týchto osem návykov.