Xiaomi Viomi V2 – neznámy diamant medzi inteligentnými vysávačmi

BRATISLAVA - Ak by ste pri hľadaní inteligentného vysávača narazili na značku Viomi, asi by ste mávli rukou s tým, že ide o ďalšiu neznámu Čínsku značku a pozerali ďalej. V tomto momente by ste spravili pomerne zlý krok. Málokto doteraz vedel, že Viomi patrí pod Xiaomi a ide v podstate o sub-divíziu rovnako ako značka Roborock. Toto si v nejakom momente uvedomilo aj Xiaomi a teraz už nájdete všetky vysávače Viomi s označením Xiaomi Viomi.