BRATISLAVA - Poznáte to, v obchode nakúpite oveľa viac potravín, ako stihnete spotrebovať, či navaríte viac ako zjete? Čo s tým? Chceli by ste ich zamraziť, no v hlave vám vŕtajú reči o škodlivosti mrazenia? Čo je pravda a čo mýtus?