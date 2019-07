Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Podľa prieskumu Ameriprise Financial sa iba 13 percent amerických milionárov považuje za bohatých. Ak sa multimilionári necítia byť bohatí, tak potom koľko vlastne potrebujeme ku šťastiu peňazí ? Nie je to len o tom, čo máte. Je to aj o tom, čo s tým robíte.