FOTO Príbeh alkoholičky: Kráska (37) bola závislá na vodke, keď uvidíte, ako teraz vyzerá, odpadnete

Jessica sa ako devätnásťročná presťahovala do Los Angeles, aby sa tu stala herečkou a modelkou. Zúčastnila sa dokonca aj slávnej Playboy párty, ktorú organizoval jeho zakladateľ Hugh Hefner.

Jessica úplne vpravo Zdroj: profimedia.sk

Krátko nato ale začala piť. V časoch, keď bola na tom najhoršie, dokázala piť vodku celý deň. V januári 2014 musela byť hospitalizovaná kvôli infekcii krvi a zlyhaniu orgánov. Celý mesiac totiž strávila ležaním vo vlastnej špine a kyselina močová začala požierať jej kožu. "Bola som tajný pijan už od začiatku, zriedka som si vypila na večierkoch alebo na verejnosti, vždy to bolo v súkromí," spomína dnes už abstinujúca alkoholička.

Zdroj: Facebook/Jessica Landon

Landonová uviedla, že keď mala päť rokov, sexuálne ju obťažovala osoba, ktorá ju opatrovala. Verí, že to dopomohlo k jej ťažkému pijanstvu. Rovnako ako mnoho iných detí mala vtedy pocit, že to celé zavinila ona a aj to prispelo k jej závislosti. Denne dokázala vypiť toľko vodky, že večer doslova odpadla do postele a ráno sa prebúdzala na to, ako sa celá trasie. Pravidelne zvracala krv. Po roku liečby opäť podľahla závislosti. "Stretla som ženu, ktorá mi dovolila bývať v jej podkroví, kde som mohla celý celučičký deň piť." Z Jessicy sa stala slabá, krehká troska, nevládala sa dokonca ani postaviť. Jedného dňa spadla zo zábradlia priamo na hlavu a spôsobila si tak masívne krvácanie do mozgu.Ani to však nezmenilo veci k lepšiemu. Ďalší pokus o detoxikáciu dopadol neúspešne. Landonová skončila vo väzení za šoférovanie pod vplyvom alkoholu a požívanie alkoholických nápojov na verejnosti.

Zdroj: Facebook/Jessica Landon

Po prepustení z väzenia zažila najhoršie obdobie svojho života. Vážila len 35 kilogramov, jej orgány postupne zlyhávali. Svoje osobnostné dno dosiahla v momente, keď bolesť zo spomienok na alkoholizmus úplne zatienil spomienky na pekné chvíle, ktoré zažila.

Zdroj: Facebook/Jessica Landon

Vtedy konečne nastala zmena. Od 3. januára 2014 je Jessica úplne triezva, dnes váži 47 kg a v decembri sa dokona stane prvýkrát matkou. Po svojom boku má partnera Matthewa.

Zdroj: profimedia.sk

Tvrdí, že na svoju minulosť nie je hrdá, napriek tomu je ale odhodlaná pomáhať ľuďom, ktorí majú problém s alkoholom. "Pomáhať druhým vo mne vyvoláva pocit spolupatričnosti. To, že som vyrozprávala svoj životný príbeh, je veľmi uzdravujúce," dodala na záver.