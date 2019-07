BRATISLAVA - Zamysleli ste nad tým, ako by vyzeral svet, keby technológie postúpili míľovými krokmi dopredu? Nech už je odpoveď akákoľvek, môžete si pozrieť veľmi kvalitnú vizualizáciu. Britská sci-fi antológia ponúka desivý obraz naozaj modernej doby či už blízkej, alebo tej vzdialenej. No jedno je isté. Sme na najlepšej ceste, aby to tak bolo.