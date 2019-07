Ilustračné foto

Zdroj: hastag.zoznam.sk

BRATISLAVA - Cestovanie sa stalo životným štýlom a bez dobrej dovolenky si svoje leto vie predstaviť už iba málokto. My sme sa v spolupráci s cestovkou TUI Reisecenter vybrali pozrieť na Južný Cyprus. No namiesto tradičných informácií, ktoré nájdeš všade na internete, ti prinášame prehľad toho, čo by si mal skúsiť z ich kuchyne.