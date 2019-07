Do otcovho obchodu nikto nechodil, syn sa rozhodol, že mu zachráni podnikanie: Stačilo, aby napísal toto

BRATISLAVA - Sociálne siete dnes dokážu veľa. Spojiť ľudí, ktorí sú od seba ďaleko, zdieľať zaujímavé myšlienky a nápady a napríklad aj zachrániť podnikanie. Že neveríte? O to, aby malá prevádzka so sladkými donutmi neskončila s predajom, sa postaral syn jej majiteľa. Ľudia sa totiž do obchodu veľmi nehrnuli, čo majiteľa trápilo. Jeho syn sa na to už nevydržal pozerať a rozhodol sa, že sa pokúsi o záchranu prevádzky. Pozrite sa, čo urobil.