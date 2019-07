Ilustračné foto

Zdroj: hastag.zoznam.sk

BRATISLAVA - Dnes sa na chvíľu vrátime v čase o dve desaťročia dozadu. Vitaj v roku 1999. Možno si vtedy ešte nebol ani v pláne, možno si mal zopár mesiacov, či dokonca rokov. To však nie je dôležité. Oveľa zaujímavejšie je porovnať si, čo všetko sa za dvadsať rokov zmenilo. Čo bolo podľa teba bežné v roku kedysi, no dnes to v žiadnom prípade nie je štandardné?