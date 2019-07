FOTO Surfista si v nohe našiel starý zub: Jeho DNA pomohlo vyriešiť 25-ročnú záhadu

FLAGLER BEACH - Jeffa Weakleyho počas surfovania na pláži Flagler Beach v roku 1994 pohrýzol žralok. Do nohy sa mu zapichol jeden z jeho zubov, no objavil ho v nej až teraz. Rozhodol sa ho podarovať na vedecké účely. Na základe testov DNA zo zubu vedci z Prírodovedeckého múzea na Floride zistili, o aký druh išlo.

Jeffovi sa nedávno na nohe vytvoril veľký pľuzgier. Najskôr to pripisoval tomu, že začal intenzívne behávať, no potom sa naň bližšie pozrel s pinzetou a prekvapivo z neho vytiahol kúsok zubu. Hneď si spomenul, že ho pred takmer štvrťstoročím pohryzol žralok. Najprv si chcel z úlomku urobiť prívesok, no neskôr sa dočítal, že vedci z programu Florida pre výskum žralokov identifikovali neznámeho žraloka na základe analýzy zubného DNA. Zub im darovala neznáma obeť žraločieho útoku v okolí New Yorku. Surfer sa preto rozhodol, že urobí to isté. "Bol som z toho vzrušený, vždy som bol veľmi zvedavý. Na druhej strane ma to znervózňovalo, pretože som sa bál, že mi povedia, že ma pohrýzla makrela alebo niečo podobné," zdôveril sa Američan.

Zdroj: profimedia.sk

Výskumníci zistili, že išlo o žraloka čierneho, ktorý stojí za väčšinou útokov na Floride. Gavina Naylora z floridského centra šokovala trvanlivosť DNA vzorky zubu. K útoku žraloka na Weakleyho totiž došlo pred 25 rokmi. Naylorove obavy zdieľal aj laboratórny manažér Lei Yang. Neverili, že zo starej vzorky zubu dokážu identifikovať presný druh. "Keby ma nejaký žralok uhryzol, tiež by som rád vedel, o aký druh ide," uviedol Yang.

Približne 70 percent žraločích útokov spôsobujú neznáme druhy žralokov. Vďaka vzorkám ako zuby sú však vedci schopní identifikovať nové druhy.