Zdroj: pixabay

BRATISLAVA - Zaplatili by ste za obyčajné objatie? V posteli, od úplne cudzieho človeka? Vy možno nie, no existujú ľudia, ktorým chýbajú dotyky. A tak sú ochotní zaplatiť si len za to, že ich cudzí človek objíme. Nie je sa čomu čudovať, veď dotyk môže znížiť úzkosť, zvýšiť empatiu a navodiť pocit pohody. A práve na tom zarábajú ľudia, ktorí rozbehli svoje podnikanie ako profesionálni objímači.