Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Máte prácu, v ktorej z vás urobili „dievča pre všetko“? Niekedy je to súhra náhod, inokedy si za to môžete svojím prístupom, keď neviete povedať nie. Nezáleží na tom, ako sa to stalo, ak však naozaj v práci robíte viac, ako máte v náplni práce, musíte si so šéfom a ostatnými manažérmi nastaviť jasné hranice a pravidlá. Ak to neurobíte, môže sa stať, že budete pracovať sedem dní v týždni, 24 hodín denne.