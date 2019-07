Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Každých desať alebo dvadsať rokov nahrádzajú centrálne banky existujúcu emisiu bankoviek novou. Hlavným dôvodom, prečo to robia, je boj proti falšovaniu. Centrálni bankári sa zvyčajne snažili o to, aby bol tento proces pre občanov čo najpohodlnejší. Staré bankovky platili počas dlhého, niekedy aj neurčitého prechodného obdobia. Každý, kto našiel doma starú bankovku sa nemusel báť, že mu ju v obchode nevezmú. Ale to sa mení.