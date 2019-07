BRATISLAVA - Odborníci odporúčajú použiť opaľovací krém vždy, keď je pokožka vystavená intenzívnemu slnečnému žiareniu. Opaľovanie bez ochranného krému s vyšším UV faktorom by dnes malo byť tabu. Spotrebitelia by však mali vedieť aj to, že niektoré zložky opaľovacích krémov nemusia byť celkom bezpečné.