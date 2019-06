BRATISLAVA - Soňu Horňákovú pozná menej ľudí, než by si to jedna z mála našich folkových ikon zaslúžila. Je to zrejme spôsobené aj tým, že vydáva málo platní. O to viac poteší, že každá jej nahrávka stojí rozhodne za to. Platí to aj o tohtoročnej novinke V šere lesklých stromov, ktorá vyšla na jar vo vydavateľstve Real Music House.