BRATISLAVA - Či sa to niekomu páči alebo nie, Huawei je už takmer pripravený nahradiť Android za svoje vlastné softvérové dielo. Alternatíva ponesie názov ARK OS, mala by byť podstatne rýchlejšia ako systém od Google a vďaka novému úniku vieme aj to, že prvý smartfón, ktorý poženie, môže prísť už v októbri.