BRATISLAVA - Najväčším prínosom Bitcoinu, ale aj kryptomien ako takých je, že nám ukázal, že aj peniaze môžu podliehať inováciám na trhu. Krytpomeny ako médium výmeny a platobný prostriedok, umožňujú efektívne využívať hotovosť, peer-to-peer, po celom svete bez toho, aby ste museli využívať služby dodávateľa tretej strany. Je to niečo, čomu ešte pred dvoma desaťročiami nikto ani neveril, že by to bolo možné.