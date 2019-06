Zdroj: Zoznam s.r.o.

NEW YORK - S majetkom viac ako 16 miliárd dolárov je Thomas Kaplan jeden z najúspešnejších investorov do nerastných surovín. Vyštudoval moderné dejiny a z týchto štúdií vlastne ťaží do dnes. História sa opakuje a ten kto ju ovláda, ušetrí a zarobí viac, ako ten, kto sa z histórie nepoučil.