BRATISLAVA - Mnohí ľudia predpokladajú, že internetové obchody dokážu dobre zarábať aj bez nákladných kamenných prevádzok. Ale realita je iná. Mnohé aktivity elektronického obchodu sú v skutočnosti nerentabilné. Ak by ľudia museli zaplatiť skutočné náklady za to, čo nakúpili on-line, pravdepodobne by cez internet nakupovali menej.