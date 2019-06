Bola som v Kyjeve a toto je môj NÁZOR: Ukrajinci sú skúšaný národ, Slovákov považujú za svojich

KYJEV - Kyjev, hlavné mesto Ukrajiny, som navštívila už niekoľkokrát. Nielen ako turista, ale aj ako členka medzinárodného dobrovoľníckeho združenia ALLATRA, ktoré zjednocuje ľudí bez ohľadu na vek, rasu či vierovyznanie. Pri potulkách mestom sa veľmi rada rozprávam s miestnymi obyvateľmi, lámanou ruštinou sa ich pýtam na to, ako vnímajú život, krajinu či vojnu. Nemajú to jednoduché. Sú skúšaní z každej strany. Pri rozhovoroch s nimi som prišla na to, že sa naozaj nemám na čo sťažovať.