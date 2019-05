Tomuto sa vraví galiba: Pozrite sa, čo vyviedli títo nešťastníci v práci, budete radi, že sa to nestalo vám

BRATISLAVA - Či sa vám to páči alebo nie, mizerný deň sa raz za čas objaví u každého. Najhoršie je to vtedy, ak sa nedarí v práci. Keď zamestnanca neposlúchajú ruky tak ako vždy a podarí sa mu vyviesť poriadnu šarapatu. Svoje by vedeli hovoriť zamestnanci z videa, ktoré nájdete nižšie. Spomeňte si na nich, ak budete mať pocit, že ste v práci úplne nemožný. Im sa totiž "podarilo" spôsobiť neskutočnú galibu. Veď posúďte sami.