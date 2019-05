Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Profesionálni traderi a investori vás možno pri dennom obchodovaní porazia ľavou zadnou. Väčšina profesionálov nie sú hlupáci, č nekompetentní v tom, čo robia. To ale neznamená, že by ste sa kvôli tomu mali automaticky považovať za outsidera na trhu. Chce to len naučiť sa využiť svoje prednosti.