Navštívila som karibský raj na zemi: Dominikánska republika je krásna, ale úplne prispôsobená turistom

BRATISLAVA - #Milujem cestovanie. Odkedy som prvýkrát videla more, zamilovala som sa do toho pohľadu. Sila a pokoj zároveň. Vo svojich dvadsiatichštyroch rokoch mám za sebou asi 10 dovoleniek pri mori. Neviem, či je to veľa alebo málo. Okrem povinnej jazdy ako je Chorvátsko, som sa dostala niekoľkokrát do Egypta, Turecka či na Severný Cyprus. Aj napriek tomu, že každá dovolenka mala niečo do seba, vždy som snívala o tyrkysovom mori, vysokých palmách a bielom piesku. Veď viete, gýč ako z katalógu.