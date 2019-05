Šmykľavka v Estepone

Zdroj: YouTube

Mala to byť skvelá novinka, ktorá mestu prinesie veľkú slávu, namiesto toho prišla celosvetová hanba. Mesto Estepona na Costa del Sol otvorilo najväčšiu verejnú šmykľavku v Španielsku, no už po dvoch dňoch ju radšej zavreli. Zopár ľudí tam totiž za trochu adrenalínu zaplatilo bolestivými zraneniami a radnica sa obáva, že by mohlo dôjsť aj k vážnejším zraneniam.