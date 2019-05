BRATISLAVA - Ak si už v mladom veku osvojíte základné zručnosti do života, budete dokonale pripravený na budúcnosť. Zaujíma vás, čo také patrí do „povinnej výbavy“ do života? Spísali sme pre vás 14 zručností, ktoré sú pre kvalitný život nevyhnutné. Pozrite si, aké zručnosti by mal ideálne už v mladom veku ovládať každý človek. Porovnajte si, koľké z nich ovládate vy.