Režisér Martin Šulík začal nakrúcať novú komédiu: Muž so zajačími ušami má skvelé obsadenie

BRATISLAVA - Slovenský režisér Martin Šulík začal nakrúcať nový film Muž so zajačími ušami. Snímka je komédiou o mužovi, ktorému jeden telefonát prevráti život naruby a on sa rozhodne využiť príležitosť, usporiadať si svoj doterajší život a pokúsi sa začať odznova. Hlavný hrdina príbehu totiž nečakane získa zvláštnu schopnosť - okrem toho, čo ľudia hovoria, počuje aj to, nad čím premýšľajú. Zrazu sa tak dozvedá, čo si o ňom myslia jeho rodina a priatelia.