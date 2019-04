BRATISLAVA - Hovorí sa, že ženy túžia v partnerstve po zázemí a istote, zatiaľ čo muži sa do vzťahov nehrnú a čo najdlhšie chcú zostať slobodní. U mňa to ale akosi neplatí. Zažila som sklamanie a z vážneho vzťahu mám teraz strach. Moji doterajší partneri by sa však najradšej už po týždni známosti sťahovali ku mne a zazneli už dokonca aj reči o svadbe.