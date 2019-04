Recenzia Days Gone - ako premrhať veľký potenciál

BRATISLAVA - Days Gone od vývojárov SIE Bend Studio je najočakávanejší titul tohto roka PS4. Dočkáme sa nabitej akcie, ktorá sa vyrovná hrám ako Horizon: Zero Dawn, sérii Uncharted či The Last of Us? Práve tretia menovaná (The Last of us) hra je s Days Gone podobná. Odohráva sa dávno po dobe ľudí. Svetu už vládnu zombíci a vašou úlohou je prežiť a vyrovnať sa so stranou manželky. Dokážete si vybrať správnu stranu z preživších alebo bojujete proti neprávu dožívajúceho sveta ľudí?