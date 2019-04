Železničná spoločnosť Slovensko nedávno vyzvala grafikov, aby sa zapojili do súťaže a navrhli polep nových tatranských vozidiel, ktoré do našich veľhôr prídu už v sezóne 2020/2021. Z trinástich relevantných návrhov postúpilo do finále päť, definitívneho v

Železničná spoločnosť Slovensko nedávno vyzvala grafikov, aby sa zapojili do súťaže a navrhli polep nových tatranských vozidiel, ktoré do našich veľhôr prídu už v sezóne 2020/2021. Z trinástich relevantných návrhov postúpilo do finále päť, definitívneho víťaza vyberie odborná porota 8. mája 2019.