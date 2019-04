Langoše milujeme všetci: Pripravte si ich doma za pár minút!

BRATISLAVA - Langoše – so zdravou výživou síce nemajú nič spoločné, aj tak sú však akýmsi nepísaným symbolom všetkých jarmokov, hodov či všemožných trhov. No povedzte, viete si predstaviť dobrý jarmok so stánkami a kolotočmi bez rozvoniavajúcich langošov? To isté platí aj o letných kúpaliskách. Taký langoš vie totiž skvele zasýtiť hlad z vodného šantenia. A rovnako ako existuje množstvo príležitostí zahryznúť sa do tejto voňavej dobroty, existuje aj množstvo receptov, podľa ktorých sa dá pripraviť. Ktorý vyskúšate?