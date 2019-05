Chcete dosiahnuť úspech? Ak máte týchto 5 vlastností, ste na najlepšej ceste

Ktoré vlastnosti sú predpokladom úspechu?

Recept na úspech je vec, ktorú by chcel mať každý podnikateľ. Nie je to však také jednoduché – čo zaberie u jedného, nemusí fungovať pri inom. Napríklad v USA až 9 z 10 začínajúcich podnikateľov svoju snahu v krátkom časovom horizonte vzdá, alebo je s výsledkami svojho podnikania nespokojných. Existujú však niektoré vlastnosti, ktoré šancu na úspech určite zvyšujú. Viete, ktoré to sú?