Zázrak! Žena sa po 27 rokoch prebrala z kómy: FOTO Vycítila strach o syna, pre ktorého sa obetovala?

Munira Abdullaová, ktorá ako 32-ročná utrpela ťažké zranenia mozgu v dôsledku autonehody, sa po 27 rokoch prebrala z kómy. Nešťastná udalosť sa stala v roku 1991, krátko po tom, ako svojho syna vyzdvihla zo škôlky. Omar Webair, ktorý mal vtedy len štyri roky, sedel s mamou v zadnej časti vozidla. Len čo zbadala, že zrážka s autobusom je neodvratná, Omara pevne objala. „Objala ma, aby ma ochránila,“ spomína dnes už 31-ročný Omar, ktorému sa akoby zázrakom nič nestalo.

Kým však na miesto incidentu dorazili záchranári, Munira upadla do kómy. Hospitalizovaná bola vo viacerých zdravotníckych zariadeniach. Podstúpila niekoľko operácií mozgu a ochabnutých končatín. V roku 2017 ponúkla rodina korunného princa emirátu Abú Zabí grant na liečbu v Nemecku. Hoci sa jej stav v priebehu roka zlepšil, prebratie z vegetatívneho stavu neprichádzalo.

Na snímke Munira Abdullaová po tom, ako sa prebrala z kómy. Jej zdravotný stav sa zlepšuje. Zdroj: Twitter/TheNationalUAE

Prešumel ďalší rok. Jedného dňa sa však strhla hádka medzi Omarom a lekárom. „V nemocničnej izbe došlo k nedorozumeniu a ona cítila, že som v nebezpečenstve, ktoré jej spôsobilo šok,“ spomína muž s tým, že keď konflikt ustál, zdalo sa mu, že jeho mama začala vydávať zvláštne zvuky. Privolaný lekár mu na to povedal, že je to bežné. „Potom, o tri dni neskôr, som sa zobudil na to, že volá moje meno. Bolo to prvé slovo, ktoré povedala,“ opisuje najkrajší deň vo svojom živote. „Roky som o tomto momente sníval a moje meno bolo prvé slovo, ktoré povedala.“

„Nikdy som sa nevzdal, pretože som veril, že jedného dňa sa zobudí,“ povedal Omar v pondelok novinárom. Mladík zároveň zdôvodnil, prečo sa rozhodol o tomto príbehu porozprávať verejnosti. „Chcel som ľuďom povedať, aby nestrácali nádej vo svojich blízkych. Nepovažujte ich za mŕtvych, kóma totiž neznamená smrť.“

Podobné prípady sú veľmi zriedkavé. Munira sa vrátila do Abú Zabí, kde podstupuje fyzioterapiu a rehabilitácie. Tie sú zamerané najmä na zlepšenie jej držania tela pri sedení a na zamedzenie svalových kontrakcií.