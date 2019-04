Otca pobúrila synova (13) domáca úloha na FOTO: Učiteľka ho nešetrila, hodnotenie pohorší aj vás

Chris Piland sa rozhodol spísať petíciu proti učiteľke 13-ročného Kamdyna, ktorá neadekvátne reagovala v hodnotení na domácu úlohu. „Je to absolútne patetické, za tri minúty vyriešil 13 príkladov zo 60. Smutné,“ napísala učiteľka k chlapcovej domácej úlohe.

Ku komentáru nakreslila aj smutného smajlíka. Petíciu podpísalo viac ako 15-tisíc osôb. Otec chlapca z Pensylvánie celý príbeh vysvetlil na sociálnej sieti. „Kamdynova učiteľka bola k nemu a ku mne drzá celý rok,“ spomína v príspevku.

„Vďaka úsiliu a podpore ľudí, ktorí túto petíciu podpísali, s radosťou oznamujem, že prípad s učiteľkou v súčasnosti rieši školská rada Valley View,“ napísal otec Chris. Mnohí rodičia sa s jeho reakciou stotožnili, podľa ich slov nijaký učiteľ nemá na podobné slová právo.

„Nemám dieťa, ale aj tak mi je to nepríjemné. Je to dokonca mimo rámca neprofesionality,“ znie jeden z komentárov. Správkyňa školy prehlásila, že ide o súkromnú záležitosť a prípad odmietla komentovať. „Urobíme to, čo je pre študentov najlepšie,“ dodala správkyňa Rose Minnitiová.